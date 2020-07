Na mapie Polski pojawi się dziesięć nowych miast. Oto lista

Projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort zaproponował w nim, by status miasta uzyskało dziesięć miejscowości.

Ostateczna decyzja należała jednak do Rady Ministrów, która rozpatruje wnioski i wydaje stosowne rozporządzenie do dnia 31 lipca każdego roku. Jak wynika z rozporządzenia opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw, rząd przychylił się do propozycji MSWiA.