Nowe miasta na mapie Polski. "To dla nas wielka rzecz"

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania praw miejskich dziesięciu miejscowościom. - Jestem przekonany, że wraz z nadaniem praw miejskich przyjdą też nowe inwestycje, w związku z tym też lepsze perspektywy dla mieszkańców (...) Jestem przekonany, że to nadanie praw miejskich przyczyni się (...) do lepszego rozwoju - powiedział premier Mateusz Morawiecki.