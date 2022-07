Na mapie Polski może pojawić się 15 nowych miast. Oto lista

W 2023 roku na mapie Polski ma pojawić się 15 nowych miast - wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokument trafił właśnie do uzgodnień i opiniowania.

MSWiA zaproponowało w projekcie m.in., by status miasta uzyskało 15 miejscowości. Najwięcej z nich jest położonych w województwach łódzkim i mazowieckim - po cztery.

Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, która rozpatruje wnioski i wydaje stosowne rozporządzenie do dnia 31 lipca każdego roku. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Nowe miasta w Polsce?

Negatywne opinie MSWiA

Nie wszystkie wnioski z samorządów, które trafiły do MSWiA zaopiniowano pozytywnie. Jak czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu rekomenduje się do negatywnego rozpatrzenia wnioski o nadanie statusu miasta: