Nowe miasta na mapie Polski. "Wzrost aspiracji, ambicji lokalnych społeczności"

Nowe miasta w Polsce od 1 stycznia 2022 roku

Morawiecki dodał, że zmiana statusu miejscowości oznacza "wzrost aspiracji, ambicji lokalnych społeczności". - Chciałbym, aby w ślad za tym co dzisiaj się dzieje na naszych oczach także dla społeczności lokalnych, dla waszych gmin miejsko-wiejskich, wkrótce żeby oznaczało to rozwój, szybszy postęp, lepszą infrastrukturę - powiedział.

"To nowe szanse rozwojowe"

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker pogratulował samorządowcom determinacji w dążeniu do rozwoju "małych ojczyzn". - Bo przecież to nie tylko prestiż, to nie tylko kwestia związana z jakąś ambicją, to także nowe szanse rozwojowe, które przed państwem stoją - powiedział. I życzył, aby we współpracy z mieszkańcami, radami gmin te szanse wykorzystali.