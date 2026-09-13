Z kraju Nowe lokale dla studentów. Inwestycja w akademiki przekroczy pół miliarda złotych Oprac. Wiktor Knowski |

W poznańskiej kamienicy były 22 mieszkania, teraz jest ich 56 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Uniwersytet Gdański

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"Pierwszy etap programu wsparcia inwestycji w domy studenckie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wchodzi w decydującą fazę. Na budowę nowej i modernizację istniejącej już struktury przeznaczono ponad pól miliarda złotych" - przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ponad pół miliarda na akademiki

"W 2026 roku zawarto 14 umów, w ramach których powstanie 2,5 tys. pomieszczeń dla studentów i 3,3 tys. miejsc służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów. Łączna przewidywana wartość tych przedsięwzięć wynosi 578 mln zł, z czego 463 mln zł stanowi kwota wsparcia z programu BSK" - poinformował, cytowany w komunikacie banku, prezes Czekaj. Największa skala inwestycji obejmie m.in. Wrocław, Warszawę, Gliwice i Kraków.

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Cytowany w komunikacie minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zwrócił uwagę, że w zasobie uczelni nadzorowanych przez resort jest "wiele miejsc wymagających modernizacji instalacji technicznych, poprawy warunków sanitarnych, wdrożenia nowoczesnych systemów bezpieczeństwa czy dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".

"Do tego dochodzi potrzeba tworzenia nowych domów studenckich, bo zainteresowanie nimi stale rośnie. Dlatego program BSK jest ważnym impulsem inwestycyjnym, bo pozwala uczelniom nie tylko podnosić standard istniejącej infrastruktury, ale także rozwijać bazę mieszkaniową odpowiadającą na potrzeby współczesnych studentów" - stwierdził Kulasek.

BGK finansuje budownictwo

Fundusz Dopłat zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera budownictwo poprzez finansowanie projektów powiększające zasoby lokali mieszkalnych. Prawo, po nowelizacji, umożliwia przeznaczenie do 10 proc. środków funduszu na inwestycje w domy studenckie. Wysokość wsparcia finansowego wynosi maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 90 proc. kosztów, jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wsparcie jest bezzwrotne.

BGK podejmuje decyzję o finansowym wsparciu inwestycji na podstawie wniosku złożonego przez uczelnię. Bank uruchamia środki w ciągu 60 dni od momentu podpisania umowy. Na realizację inwestycji uczelnie mają 36 miesięcy.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowa instytucja o specjalnym znaczeniu zaangażowana między innymi w strategiczne projekty infrastrukturalne, wspieranie innowacje oraz rozwój polskich przedsiębiorstw. Bank informował niedawno, że w 2025 r. wsparł polską gospodarkę kwotą 484 mld zł (wzrost o 24 proc. rdr), a zysk Grupy BGK przekroczył 4 mld zł. Bank zaangażowany był w największym stopniu w: transformację energetyczną (222 mld zł), wsparcie polskich przedsiębiorców (84 mld zł) oraz obronność (65 mld zł).