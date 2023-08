Oczekiwanie na ważne dane. "Przydałyby się liczby podsycające nadzieję"

czytaj dalej

W pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano prawie 12 tysięcy oszustw przy użyciu kart płatniczych. Oznacza to wzrost o ponad jedną czwartą w porównaniu do poprzedniego kwartału - wynika z danych pochodzących od agentów rozliczeniowych, które znalazły się w nowym raporcie Narodowego Banku Polskiego. O wzroście operacji oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi poinformowały też banki. Znacząco spadła za to liczba oszustw przy użyciu polecenia przelewu.