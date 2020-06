Powstała nowa spółka lotnicza w Polsce. Wicepremier Sasin wyjaśnia

Polska Grupa Lotnicza zarejestrowała nową spółkę lotniczą - LOT Polish Airlines. Biuro prasowe PGL poinformowało TVN24 Biznes, że spółka "powstała w ramach porządkowania działalności operacyjnej".

W środę o spekulacje na temat upadłości PLL LOT był pytany w Radiu Zet wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Jak ja bym chciał każde plotki dementować i się do nich odnosić, to bym się niczym innym nie zajmował. Liczba fake newsów jest naprawdę wielka - podkreślił.

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby LOT uratować tak, jak zdeterminowane są rządy innych krajów europejskich, żeby ratować swoje linie lotnicze, przeznaczając pomoc dla tych linii, Lufthansy, Alitalii, Air France, wszędzie tak się dzieje. My nie pozwolimy na to, żeby samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT zniknęły znad europejskiego nieba - zapewnił wicepremier.

LOT Polish Airlines

Plotki o planach przeprowadzenia przez rząd kontrolowanej upadłości spółki Polskie Linie Lotnicze LOT spotęgowała decyzja Polskiej Grupy Lotniczej. Grupa powołała bowiem nową spółkę - LOT Polish Airlines.

"Spółka LOT Polish Airlines S.A. powstała w ramach porządkowania działalności operacyjnej realizowanej w ramach Polskiej Grupy Lotniczej. W skład PGL i grupy LOT wchodzi obecnie 8 spółek zależnych mających 'LOT' w nazwie, a LOT Polish Airlines jest jedną z nich" - czytamy w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes przez biuro prasowe PGL. Nie wyjaśniono, co oznacza "porządkowanie działalności operacyjnej".

Jednocześnie biuro prasowe PGL podkreśliło jednak, że "spekulacje o rzekomej upadłości PLL LOT S.A. są nieuprawnione".

Do rejestracji nowej spółki przez PGL odniósł się również w środę wicepremier Sasin. - Prowadzimy cały kompleks działań do tego celu, o którym mówiłem - powiedział minister aktywów państwowych w Radiu Zet. - Dzisiaj robimy wszystko, żeby uratować Polskie Linie Lotnicze LOT i uratujemy. Zarząd LOT-u podejmuje działania oszczędnościowe, dlatego rozmawia z partnerami społecznymi (…), to są działania restrukturyzacyjne w samym Locie dotyczące kosztów stałych, wynagrodzeń, umów leasingowych. Jeśli będzie potrzeba, będziemy również wspierać Polskie Linie Lotnicze LOT tymi zewnętrznymi zastrzykami pieniędzy - zapewnił.

Nowa spółka

O zarejestrowaniu nowej spółki lotniczej jako pierwszy poinformował branżowy portal Pasazer.com. Jak wskazano, została ona zarejestrowana w piątek. "Przeważającą działalnością nowej firmy jest lotniczy transport pasażerski" - czytamy.

Branżowy portal podał, że spółka posiada dwuosobowy zarząd, do którego weszli: Stefan Świątkowski - były wiceprezes do spraw finansowych KGHM i Maciej Kacprzak - były pilot Ryanaira a od marca br. szef operacji lotniczych i szkoleń w LOT. "Z kolei w trzyosobowej radzie nadzorczej zasiadają Dorota Jakubik, Kamila Olkowicz i Martyna Wawer. Ta ostatnia jest prawniczką zatrudnioną w Locie" - dodano.

Wydruk z KRS zamieścił na swoim profilu na Twitterze również Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego.

Loty krajowe "odmrożone"

W związku z pandemią COVID-19 od połowy marca w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja przedłużyło zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 6 czerwca. W odniesieniu do lotów krajowych zakaz obowiązywał do 31 maja.

Od poniedziałku LOT ponownie uruchomił pasażerskie połączenia lotnicze. Wznowiona siatka połączeń obejmuje około 30 rejsów krajowych, realizowanych do trzech razy dziennie z Warszawy do Gdańska, do dwóch razy dziennie z Warszawy do: Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz jeden raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

"Ze względu na załamanie rynku lotniczego spowodowane pandemią COVID-19" narodowy przewoźnik wprowadził gwarantowane świadczenia dla personelu pokładowego i lotniczego świadczącego dla Polskich Linii Lotniczych LOT usługi na podstawie umów cywilno-prawnych. Porozumienie w tej sprawie podpisano na trzy lata.

Najwięksi przewoźnicy

Z danych ULC wynika, że irlandzki Ryanair pozostaje największą linią lotniczą w Polsce. Przewoźnik obsłużył w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu w ubiegłym roku blisko 12 milionów pasażerów, co stanowiło wzrost o 402 tysiące pasażerów rok do roku.

Na drugim miejscu sklasyfikowano Polskie Linie Lotnicze LOT - około 11,8 miliona pasażerów. Narodowy przewoźnik rósł jednak najszybciej. LOT przewiózł ponad 1,4 miliona pasażerów więcej niż rok wcześniej.

Na trzecim miejscu znalazł się węgierski Wizz Air - niecałe 9,5 miliona pasażerów, po wzroście o ponad 760 tysięcy pasażerów.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes