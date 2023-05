Zarobi znacznie więcej niż premier i prezydent. Duża podwyżka dla szefa urzędu

Wyższa pensja szefa KNF

Zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenie miesięczne przewodniczącego KNF stanowi 13-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku zastępców szefa KNF jest to 11-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Przepisy stanowią ponadto, że "wysokość nagrody Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców ustala się rocznie w grudniu roku kalendarzowego, za który przysługuje". Nagroda ta - czytamy - "stanowi 120 proc. przysługującego im wynagrodzenia miesięcznego".

Szef KNF będzie zarabiał więcej niż premier i prezydent

Oznacza to, że pensja szefa Komisji Nadzoru Finansowego wzrosła właśnie do 82,5 tys. zł (13 razy 6346,15 zł). Do tego dojdzie jeszcze nagroda roczna w wysokości 120 proc. miesięcznej pensji.