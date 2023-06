Od 1 lipca nowa lista leków refundowanych. Co się zmieni?

527 leki z niższą dopłatą pacjenta, a 392 z wyższą

Ogółem do wykazu zostało dodanych 50 produktów bądź nowych wskazań. Dla 42 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,10 zł do 16 794,00 zł). Dla 79 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,02 zł do 38,34 zł). Dla 527 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł). Dla 392 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 112,20 zł). Dla 185 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 409,13 zł). Dla 312 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 40,71 zł).