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Nowa kampania. "Wiadomość o konieczności pilnego opłacenia mandatu"

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Cyberbezpieczeństwo. Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie w internecie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Bashar Creates/Shutterstock
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Zespoły reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których oszuści podszywają się pod Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Oto, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo.

"Oszuści wysyłają fałszywe powiadomienia o mandatach drogowych!" - ostrzega CERT Polska.

Według informacji przekazanej przez CSIRT KNF - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający pod Komisją Nadzoru Finansowego - oszuści nadpisują identyfikator nadawcy w taki sposób, że SMS może trafić do wcześniejszej korespondencji, przez co wiadomość nabiera wiarygodności.

W zidentyfikowanych przez zespół incydentach cyberprzestępcy w fałszywych wiadomościach SMS informowali o aktualizacji sprawy dotyczącej przekroczenia prędkości i zachęcają do sprawdzenia szczegółów.

"Zamieszczone w wiadomościach linki prowadzą do fałszywych stron internetowych, na których oszuści nakłaniają do jak najszybszego opłacenia rzekomego mandatu" - wyjaśnia CSIRT KNF.

I podkreśla: "W rzeczywistości celem przestępców jest wyłudzenie numeru prawa jazdy oraz danych kart płatniczych".

Jak chronić się przed oszustami?

Zespół wskazał najważniejsze zasady ochrony przez wyłudzeniem danych:

  • Zachowaj ostrożność wobec wiadomości z linkami i załącznikami.
  • Nie ulegaj presji czasu - oszuści często wykorzystują ponaglenia, aby skłonić do pochopnego działania.
  • Zachowaj ostrożność przy podawaniu numeru prawa jazdy oraz danych karty płatniczej na stronach internetowych.
  • Zachowaj czujność! Wiadomość o konieczności pilnego opłacenia mandatu może być próbą oszustwa.

"Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość SMS prześlij ją pod bezpłatny numer 8080. Dzięki temu chronisz siebie i innych" - dodaje zespół CERT w komunikacie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
CyberbezpieczeństwoCyberatakCERT PolskaCSIRT KNFoszustwaoszustwo
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