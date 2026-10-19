Nowa kampania. "Wiadomość o konieczności pilnego opłacenia mandatu"

Cyberbezpieczeństwo. Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie w internecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Bashar Creates/Shutterstock

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"Oszuści wysyłają fałszywe powiadomienia o mandatach drogowych!" - ostrzega CERT Polska.

Według informacji przekazanej przez CSIRT KNF - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający pod Komisją Nadzoru Finansowego - oszuści nadpisują identyfikator nadawcy w taki sposób, że SMS może trafić do wcześniejszej korespondencji, przez co wiadomość nabiera wiarygodności.

📣 Oszuści wysyłają fałszywe powiadomienia o mandatach drogowych!



📱 Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość SMS prześlij ją pod bezpłatny numer 8080. Dzięki temu chronisz siebie i innych. https://t.co/mu0WbJnJ1S — CERT Polska (@CERT_Polska) October 19, 2026 Rozwiń

W zidentyfikowanych przez zespół incydentach cyberprzestępcy w fałszywych wiadomościach SMS informowali o aktualizacji sprawy dotyczącej przekroczenia prędkości i zachęcają do sprawdzenia szczegółów.

"Zamieszczone w wiadomościach linki prowadzą do fałszywych stron internetowych, na których oszuści nakłaniają do jak najszybszego opłacenia rzekomego mandatu" - wyjaśnia CSIRT KNF.

I podkreśla: "W rzeczywistości celem przestępców jest wyłudzenie numeru prawa jazdy oraz danych kart płatniczych".

Jak chronić się przed oszustami?

Zespół wskazał najważniejsze zasady ochrony przez wyłudzeniem danych:

Zachowaj ostrożność wobec wiadomości z linkami i załącznikami.

Nie ulegaj presji czasu - oszuści często wykorzystują ponaglenia, aby skłonić do pochopnego działania.

Zachowaj ostrożność przy podawaniu numeru prawa jazdy oraz danych karty płatniczej na stronach internetowych.

Zachowaj czujność! Wiadomość o konieczności pilnego opłacenia mandatu może być próbą oszustwa.

"Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość SMS prześlij ją pod bezpłatny numer 8080. Dzięki temu chronisz siebie i innych" - dodaje zespół CERT w komunikacie.