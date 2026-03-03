Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski

"Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do FL95, czyli w uproszczeniu do wysokości około 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. Ograniczenie zastępuje obecnie obowiązujące ograniczenie EP R129" - czytamy w komunikacie.
Ograniczenie lotów
Strefa zostaje ustanowiona na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W wyznaczonej przestrzeni powietrznej nocą obowiązywać będzie całkowity zakaz lotów, od którego obowiązuje kilka wyjątków. Nie dotyczy on lotów wojskowych statków powietrznych i skoordynowanych z COP-DKP startów i lądowań z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD).
Od wschodu do zachodu obowiązuje natomiast zakaz lotów z wyjątkiem:
- Załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS;
- Wojskowych statków powietrznych;
- Wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE;
- O statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR;
- Cywilnych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (strefy identyfikacji obrony powietrznej).
Wyjątki wyłącznie po konsultacji
Loty niespełniające powyższych kryteriów mogą być dopuszczone wyłącznie po konsultacjach z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego, jeśli dotyczą:
- Lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego;
- Wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
- Związane z ochrona i kontrolą infrastruktury krytycznej;
- W wyznaczonych, po konsultacji z Dyżurną Służbą Operacyjną COP-DKP, specjalnych TRA na ustalonych zasadach i warunkach.
"Strefa będzie aktywna 24 godziny na dobę. Przypominamy, że wlot statków powietrznych, nie spełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego. Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące" - informuje PAŻP.
Opracował Wiktor Knowski/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock