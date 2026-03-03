Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski

samolot pasazerski shutterstock_2449126031
Generał Kraszewski: Polska powinna jak najszybciej stać się częścią parasola nuklearnego, który proponuje Francja
Źródło: TVN24
Od 10 marca do 9 czerwca tego roku zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Co ważne, jak informuje PAŻP, nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach.

"Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do FL95, czyli w uproszczeniu do wysokości około 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. Ograniczenie zastępuje obecnie obowiązujące ograniczenie EP R129" - czytamy w komunikacie.

Ograniczenie lotów

Strefa zostaje ustanowiona na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W wyznaczonej przestrzeni powietrznej nocą obowiązywać będzie całkowity zakaz lotów, od którego obowiązuje kilka wyjątków. Nie dotyczy on lotów wojskowych statków powietrznych i skoordynowanych z COP-DKP startów i lądowań z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD).

Od wschodu do zachodu obowiązuje natomiast zakaz lotów z wyjątkiem:

  • Załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS;
  • Wojskowych statków powietrznych;
  • Wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE;
  • O statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR;
  • Cywilnych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (strefy identyfikacji obrony powietrznej).
Strefa ograniczonego ruchu lotniczego, EP R130
Strefa ograniczonego ruchu lotniczego, EP R130
Źródło: PAŻP

Wyjątki wyłącznie po konsultacji

Loty niespełniające powyższych kryteriów mogą być dopuszczone wyłącznie po konsultacjach z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego, jeśli dotyczą:

  • Lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego;
  • Wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
  • Związane z ochrona i kontrolą infrastruktury krytycznej;
  • W wyznaczonych, po konsultacji z Dyżurną Służbą Operacyjną COP-DKP, specjalnych TRA na ustalonych zasadach i warunkach.

"Strefa będzie aktywna 24 godziny na dobę. Przypominamy, że wlot statków powietrznych, nie spełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego. Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące" - informuje PAŻP.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Sikorski: wszyscy widzimy, co się dzieje
Sikorski

Wrze na Bliskim Wschodzie. Sikorski: wszyscy widzimy, co się dzieje

Sikorski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
Cyberwojna po atakach rakietowych. Irańska grupa hakerów używa Starlinka
Tech
Rijad, Arabia Saudyjska
Polski biznes w cieniu wojny. "Mamy twardą skórę"
Alicja Skiba
Oman, Maskat
Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty
Turystyka
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
Rynki
01 1230 lotnisko chopina-0041
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
Turystyka
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
Tech
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
Z kraju
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
Ze świata
Teheran, 1 marca 2026 r.
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Łukasz Figielski
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
Tech
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
Z kraju
Obiekt jądrowy w Natanz
Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym
Ze świata
shutterstock_2577151519
Jak zmienią się stopy procentowe? "Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi"
Z kraju
Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"
Rynki
poznan samolot
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
Turystyka
shutterstock_624497975
Co ze złotym? Kontynuacja trendu
Pieniądze
Rosyjska ropa naftowa znów ratuje gospodarkę Kuby
Wstrząsy na rynku ropy. A najsilniejsze uderzenia "dopiero nadejdą"
Rynki
Drogówka zapowiada wzmożone kontrole w majówkę (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja na drogach. Od dziś zmiany w przepisach
Moto
Plac Valiasr w Teheranie
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady
Ze świata
Robert Fico, Viktor Orban
"Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie"
Ze świata
shutterstock_1690908274
Gorąco w cieśninie Ormuz. Iran grozi podpalaniem statków
Ze świata
Marcin Celejewski
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: stanowczo apelujemy
Turystyka
Larnaka, Cypr
MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"
Ze świata
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
Tech
Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek
Komitet wyborczy Karola Nawrockiego ukarany
Z kraju
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz mediów społecznościowych. Władze zaczynają konsultacje
Tech
Karol Nawrocki
Prezydent: tego żądam od rządu
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie"
Z kraju
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica