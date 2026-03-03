Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski

Generał Kraszewski: Polska powinna jak najszybciej stać się częścią parasola nuklearnego, który proponuje Francja Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do FL95, czyli w uproszczeniu do wysokości około 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. Ograniczenie zastępuje obecnie obowiązujące ograniczenie EP R129" - czytamy w komunikacie.

Na wniosek @DowOperSZ od 10.03.2026 od godz. 00:00 UTC do godz. 23:59 UTC 09.06.2026 zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy EP R130 od ziemi do FL95. Nie obejmie ono samolotów pasażerskich. Więcej: https://t.co/LL2si1R6Em — PANSA (@PANSA_PL) March 3, 2026 Rozwiń

Ograniczenie lotów

Strefa zostaje ustanowiona na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W wyznaczonej przestrzeni powietrznej nocą obowiązywać będzie całkowity zakaz lotów, od którego obowiązuje kilka wyjątków. Nie dotyczy on lotów wojskowych statków powietrznych i skoordynowanych z COP-DKP startów i lądowań z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD).

Od wschodu do zachodu obowiązuje natomiast zakaz lotów z wyjątkiem:

Załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS;

Wojskowych statków powietrznych;

Wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

O statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR;

Cywilnych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (strefy identyfikacji obrony powietrznej).

Strefa ograniczonego ruchu lotniczego, EP R130 Źródło: PAŻP

Wyjątki wyłącznie po konsultacji

Loty niespełniające powyższych kryteriów mogą być dopuszczone wyłącznie po konsultacjach z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego, jeśli dotyczą:

Lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego;

Wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

Związane z ochrona i kontrolą infrastruktury krytycznej;

W wyznaczonych, po konsultacji z Dyżurną Służbą Operacyjną COP-DKP, specjalnych TRA na ustalonych zasadach i warunkach.

"Strefa będzie aktywna 24 godziny na dobę. Przypominamy, że wlot statków powietrznych, nie spełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego. Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące" - informuje PAŻP.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Sikorski: wszyscy widzimy, co się dzieje

Opracował Wiktor Knowski/ams