Dolar na "historycznych szczytach", huśtawka na kursie franka

Za franka ok. 9.00 trzeba było zapłacić 5,04 zł, jednak po 9.30 - kiedy SNB ogłosił swoją decyzję w sprawie stóp procentowych - szwajcarska waluta osłabiła się do złotego i kurs spadł poniżej poziomu 5 zł.

Podwyżki stóp procentowych w USA

- Po początkowym okresie zmienności w ciągu pierwszych kilku godzin po podwyżce stóp, rynek wyraźnie opowiedział się po stronie dolara amerykańskiego, który oferuje lepszą stabilność jako bezpieczną przystań, gdy pojawiają się obawy o spadki indeksów w USA i globalny wzrost PKB - powiedział David Croy, strateg w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Frank przebił psychologiczną granicę

Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, zwracał uwagę wcześniej w środę na antenie TVN24, że "mamy kilka czynników, które wpływają na to, co się dzieje na walutach". - Takim świeżym tematem jest kolejna zmiana sytuacji za naszą granicą i informacje o częściowej mobilizacji w rosyjskim społeczeństwie. To pokłosie sukcesów Ukraińców, które przypierają Moskwę do muru i jednocześnie powodują takie radykalne działania, które wcześniej kompletnie nie były planowane - mówił.