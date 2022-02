Nawet 100 tysięcy złotych odszkodowania za powikłania po szczepieniach. Rusza nabór wniosków

czytaj dalej

Złożenie wniosku o 500 plus do 30 czerwca sprawi, że rodzice otrzymają pieniądze za cały okres świadczeniowy, od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty zależy od miesiąca złożenia wniosku.