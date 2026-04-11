"Nocni pasażerowie" poszukiwani. Lotnisko z nietypową ofertą pracy

Lotnisko Kraków Airport ogłosiło nabór chętnych, którzy wcielą się w rolę pasażerów i przetestują nową tymczasową poczekalnię przedodlotową Pre-Boarding Zone. Testy obiektu, urządzonego w dawnym terminalu cargo, odbędą się w nocy z 28 na 29 kwietnia - poinformował port w mediach społecznościowych.

Według zapowiedzi władz krakowskiego lotniska oficjalne zakończenie budowy nowej części terminala nastąpi 24 kwietnia, zaś pierwszych podróżnych obiekt przyjmie w długi weekend majowy.

Jak przekazała rzecznik krakowskiego lotniska Monika Chylaszek, poszukiwani są "testerzy" terminala, ponieważ zanim nowa infrastruktura zacznie działać w pełni operacyjnie, musi zostać dokładnie przetestowana.

- Szukamy chętnych, którzy wcielą się w rolę pasażerów i pomogą nam sprawdzić nową przestrzeń w praktyce - wyjaśniła przedstawicielka lotniska.

Nocni testerzy w Kraków Airport

Testy obiektu odbędą się w nocy z 28-29 kwietnia w godz. 22:00-02:00. Chętni do wzięcia w nich udziału proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lotniska. Zapisy potrwają do 21 kwietnia.

W testach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie posiadające ważny dokument tożsamości.

Prace przy przebudowie dawnego terminala cargo, który zostanie zmieniony w tymczasową poczekalnię przedodlotową Pre-Boarding Zone Non-Schengen trwają od lipca 2025 roku.

Przebudowa lotniska w Krakowie

W ramach inwestycji powstała nowoczesna, tymczasowa strefa oczekiwania przed odlotem, wyposażona w sześć dodatkowych gate’ów i bezpośrednio połączona na poziomie pierwszego piętra z terminalem pasażerskim.

Według władz lotniska nowy obiekt będzie stanowił realne wzmocnienie przepustowości lotniska w okresie rozbudowy głównego terminala i ważny element poprawy płynności obsługi pasażerów, szczególnie w godzinach szczytu.

Wartość zadania wynosi 28,6 mln zł brutto, zaś jego wykonawcą jest spółka Mostostal Warszawa SA.

Celem zwiększenie przepustowości

Inwestycja stanowi pierwszy etap większego planu rozbudowy i modernizacji terminala pasażerskiego Kraków Airport, którego celem jest osiągnięcie w kolejnych latach przepustowości na poziomie 19 mln pasażerów rocznie.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystała z niego rekordowa liczba ponad 13,2 mln osób, a w tym roku prognozowane jest osiągnięcie poziomu 15 mln pasażerów. W obowiązującym obecnie letnim rozkładzie port dysponuje 173 połączeniami do 39 krajów, oferowanymi przez 30 linii lotniczych.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie lotniska, na dzień 11 kwietnia 2026 roku limit miejsc dla osób chętnych do udziału w testach terminala został już wyczerpany. W komunikacie organizatorzy podziękowali wszystkim zainteresowanym za ogromne zainteresowanie inicjatywą.

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
