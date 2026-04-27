Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa

Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu Źródło: TVN24

Rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług wchodzi w życie 30 kwietnia, z kolei rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Resort finansów przypomniał w komunikacie, że przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej") obniżającego ceny paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

"W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia" tego roku - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Resort poinformował, że zgodnie z decyzją ministra finansów "stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 procent do 8 procent, będzie obowiązywała czasowo do 15 maja" tego roku.

Resort przypomniał, że akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

