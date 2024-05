Ważny system pod lupą NIK. "Kosztowny i od 10 lat w budowie"

Jeden z najważniejszych dla obywateli systemów informatycznych, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców od 10 lat pozostaje w budowie. Z kilkuletniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że system wymaga modernizacji, bo wciąż korzystanie z niego jest czasochłonne, a informacje w nim zawarte są nie zawsze aktualne. Do tego, jak podaje NIK w raporcie środki z Funduszu CEPiK były wydawane na różnego rodzaju zadania, ale nie te dotyczące jego samego.

Najwyższa Izba Kontroli w poniedziałkowej informacji prasowej ujawniła wyniki kontroli przeprowadzonej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 22 września 2023 roku. Jak podkreślono, system wymaga rozbudowy, ale zmian potrzebują także usługi, z których można już korzystać.

Fundusz CEPiK - pieniądze wydawano na inne cele

I – jak zaznacza Izba - choć działo się tak w zgodzie z obowiązującymi przepisami, to od stycznia 2019 r. do końca czerwca 2023 r. wydatki niezwiązane z systemem CEPiK 2.0 stanowiły od niemal 36 proc. do 77,5 proc. ogółu kosztów poniesionych przez Fundusz. Jedynie w 2018 r. całość tych wydatków przeznaczono na funkcjonowanie i rozwój CEPiK 2.0.