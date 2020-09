Niespełnione obietnice o polskim promie. Potrzebne są kolejne analizy

W 2020 roku miał powstać w Szczecinie prom dla polskiego armatora. Obietnice rządzących się jednak nie spełniły. Co więcej, okazuje się, że potrzebne są kolejne analizy. - Realizacja tej inwestycji w żaden sposób nie jest zahamowana - przekonywał na antenie TVN24 minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

- Do Szczecina wraca nadzieja na rozwój stoczni - zapowiadał trzy lata temu ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. 23 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość położenia stępki pod budowę promu. Morawiecki zapowiadał nie tylko odbudowę przemysłu stoczniowego, ale i to, że w 2020 roku powstanie pierwszy, ponad 200-metrowy prom pasażersko-samochodowy, który trafi do narodowego armatora.