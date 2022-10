Kaczyński: powinniśmy budować 450-500 tys. mieszkań rocznie

"Opór deweloperów okazał się silny"

- Mieszkanie Plus niestety nie wyszło - powiedział. - Opór deweloperów okazał się tak silny, a także pewne inne cechy naszego społeczeństwa doprowadziły do tego, że nie zdołaliśmy przełamać wszystkiego, co utrudnia zdobywanie tanich terenów pod budowę mieszkań, bo żeby mieszkania były tanie, to także tereny muszą być tanie czy nawet bardzo tanie - wyjaśnił Kaczyński.

Tąpnięcie na rynku nieruchomości

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątek, we wrześniu bieżącego rozpoczęto budowę 15,8 tys. mieszkań, o 27,8 proc. mniej rok do roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę 8,7 tys. mieszkań, o 22,7 proc. mniej w porównaniu z wrześniem 2021. Analitycy HRE podkreślili, że każdy z kwartałów tego roku kończył się pod tym względem gorszymi wynikami w porównaniu do tych sprzed roku. "Od stycznia do września deweloperzy zaczęli budować trochę ponad 93,8 tysięcy nowych lokali. To o prawie 27 procent mniej niż w tym samym czasie 2021 roku. Niestety do końca bieżącego roku można się spodziewać, że liczba rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych będzie mniejsza w ujęciu rok do roku. W efekcie za dwa lata (w 2024 roku) do użytkowania oddawanych będzie mniej mieszkań" - ocenili.