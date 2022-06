Coraz mniejsze szanse na kredyt. Tąpnięcie w liczbie chętnych

Nieruchomości. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej?

Rekordowe wzrosty także na rynku wtórnym

Według autorów raportu, rekordowo wysokich wzrostów cen nie zabrakło też na rynku wtórnym. "W żadnej z opisywanych w raporcie lokalizacji nie były one mniejsze niż 12 proc. Najwyższy ich skok znów widoczny był w Sopocie (26 proc.). O ponad 1/5 wzrosły też stawki we Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi, bliskie przekroczenia tego progu były też Katowice i Kraków" - wskazali.

Nieruchomości. Przyczyny wzrostu cen

W jego ocenie, wraz z wyższymi stopami procentowymi zaostrzyły się zasady udzielania kredytów oraz badania zdolności kredytowej. "Wyraźny, kilkuprocentowy wzrost oprocentowania kredytów skokowo ograniczył zdolność kredytową potencjalnych nabywców mieszkań. Na chwilę obecną zdolność kredytowa została ograniczona o minimum 30 proc. w stosunku do momentu przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp przez NBP, a część potencjalnych kredytobiorców całkowicie ją utraciło. Do tego, na początku 2022, w szczególności po inwazji Rosji na Ukrainę, dodatkowo pogłębiły się problemy z inflacją, dostawami materiałów i ich wysokimi cenami" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że pewne zmiany w sytuacji klientów planujących zakupy wspierane kredytem hipotecznym może spowodować ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która weszła w życie 27 maja br. "Zgodnie z jej zapisami państwo będzie gwarantować za pośrednictwem BGK do 20 proc. kwoty kredytu. Będzie to jednak kwota nie większa niż 100 tys. zł. Od momentu przygotowania ustawy sytuacja uległa zmianie, gdyż dziś to nie wkład własny, jak było to w momencie przyjęcia ustawy, ale zdolność kredytowa stanowi główny problem w dostępie do długoterminowego finansowania" – ocenił Książak.