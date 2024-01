Takiego wyniku na rynku kredytowym nie było nigdy w historii

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w grudniu 435 tysięcy złotych, co jest najwyższym wynikiem w historii - wynika z BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. To także o 25,1 procent więcej niż w grudniu 2022 roku. Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o aż 421 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jak wyjaśnia w komunikacie BIK, wartość Indeksu oznacza, że w grudniu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 421 proc. w porównaniu do grudnia 2022 r.

Popyt na kredyty mieszkaniowe BIK

Nowy rekord

"W grudniu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 46,34 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 12,3 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 277 proc. r/r. W porównaniu do listopada 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 16,4 proc." - czytamy w komunikacie BIK.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w grudniu 435,27 tys. zł. To najwyższa kwota w historii. Była ona wyższa o 25,1 proc. niż w grudniu 2022 r. W porównaniu do listopada 2023 r. wzrosła ona o 1,3 proc.

- Potencjalni kredytobiorcy złożyli w grudniu 2023 roku wnioski kredytowe na wartość ponad czterokrotnie wyższą niż rok wcześniej. Indeks Popytu osiągnął historycznie najwyższy poziom. Popyt na kredyty mieszkaniowe jest rekordowo wysoki, na co wpływ ma kilka czynników - wyjaśnia Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej.

Dodaje, że "pierwszym z nich jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, która wzrosła z 12 tysięcy w grudniu 2022 r. do 46 tysięcy w grudniu 2023 r. (najwięcej od marca 2022 r.)". - Jest to w dużej mierze efektem zainteresowania programem 'Kredyt 2 proc". Wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w grudniu, aż 73 proc. osób to potencjalni beneficjenci tego programu - komentuje analityk.

Nie tylko Kredyt 2 procent

- Rośnie też popyt na kredyty mieszkaniowe wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu. Sprzyja im poprawa zdolności kredytowej w wyniku realnego wzrostu wynagrodzeń (powyżej inflacji). Stawka WIBOR 3M, po wzroście w listopadzie o 0,2 pkt proc., w grudniu pozostała dość stabilna i była niższa o 1,1 pkt proc. niż pod koniec 2022 roku, co wspierało decyzje o zaciąganiu kredytów - zwraca uwagę ekspert.

Sławomir Nosal podkreśla, że "istotnym czynnikiem determinującym poziom Indeksu jest także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej wartości 435 tys. zł".

- To kwota aż o 1/4 wyższa niż w grudniu 2022 r. Tak wysoka wartość średniej wnioskowanej kwoty wynika zarówno ze wzrostu cen nieruchomości, jak i z faktu, że duża część osób chcących skorzystać z programu 'Kredyt 2 proc.' składa wnioski na kwoty zbliżone do górnego poziomu ograniczenia w tym programie (500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla małżeństw) - komentuje analityk.

