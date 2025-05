Dwucyfrowy wzrost. Ekspert o "prawdziwym gamechangerze"

W informacji wyjaśniono, że wartość Indeksu oznacza, że w kwietniu 2025 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 16,7 proc. w porównaniu do kwietnia 2024 r.

Więcej wniosków o kredyty mieszkaniowe

Zgodnie z danymi BIK, w kwietniu 2025 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 35,64 tys. osób w porównaniu do 32,34 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,2 proc. Z kolei w kwietniu 2025 r. w porównaniu do marca 2025 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 3,5 proc. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła natomiast w kwietniu 2025 r. 458,1 tys. zł i była wyższa o 5,9 proc. niż w marcu 2024 r. W porównaniu do marca br. była niższa o 0,4 proc.