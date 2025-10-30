Logo TVN24
Nieprawidłowości na ponad 100 miliardów złotych, 178 zawiadomień do prokuratury

Andrzej Domański o sprzedaży działki pod CPK
Dyrektorzy izb administracji skarbowej, po wykryciu nieprawidłowości podczas audytów, przekazali do prokuratury 178 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Łączna wartość spraw objętych zgłoszeniami przekracza 101 miliardów złotych - poinformowała w czwartek Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak dodano, "w związku z dokonywanymi ustaleniami, przewiduje się złożenie kolejnych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" KAS podała, że objęła swoim działaniem 160 podmiotów, a łączna kwota nieprawidłowości to ponad 117 mld zł. W toku działań KAS stwierdziła wiele nieprawidłowości, w tym m.in. naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym czy nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby.

Ostatnie zawiadomienia KAS

W październiku bieżącego roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) złożyła szereg zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z nieprawidłowościami w wykorzystaniu środków publicznych.

Jak podaje serwis Wirtualna Polska, dotyczą one m.in. następujących przypadków: zawiadomienia wobec Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych za niedopełnienie obowiązków w związku z dofinansowaniem wydarzeń: Stowarzyszenie Otoczenie Przedsiębiorców ProBiznes za przedłożenie nierzetelnych wniosków o dotację celową na zakup nieruchomości, Fundacja RTCK ‑ RÓB TO CO KOCHASZ za złożenie nierzetelnej oferty świadczącej nieprawdę przy ubieganiu się o wsparcie z Fundusz Sprawiedliwości oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamojskim – za wyłudzenie dotacji ze Skarbu Państwa.

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to polska instytucja państwowa działająca w ramach Ministerstwa Finansów, powołana do zarządzania i egzekwowania należności publicznych, takich jak podatki, cła i inne opłaty budżetowe.

Instytucja dba o realizację dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Chroni interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej.

Zapewnia obsługę i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP, Wirtualna Polska

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

