Niemiecka spółka chce milionów od właściciela LOT-u. Jest pozew

Ze sprawozdania finansowego Polskiej Grupy Lotniczej wynika, że niemiecka linia Condor złożyła pozew przeciwko właścicielowi Polskich Linii Lotniczych LOT o zapłatę odszkodowania. Wpłynął on we wrześniu do PGL. Wstępna wartość przedmiotu sporu została wskazana na 55,8 milionów euro.