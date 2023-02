Strajki na niemieckich lotniskach. Utrudnienia dla polskich pasażerów

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały kilkanaście rejsów do i z Niemiec - wynika z informacji zamieszczonej w czwartek w mediach społecznościowych przez rzecznika LOT-u Krzysztofa Moczulskiego. W piątek na dużych niemieckich lotniskach zaplanowano strajki. Obejmują one między innymi porty we Frankfurcie nad Menem, Monachium i Hamburgu.