Niemcy pomogą Polsce. "To było nam bardzo potrzebne"

Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Pociągi. Koleje dużych prędkości w UE
Źródło: TVN24
Niemcy opracują razem z Polską odcinek Kolei Dużych Prędkości z Poznania do Berlina - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - Jak wiele połączeń przybędzie, to wszystko wykażą analizy - zaznaczył. Polska i Niemcy analizują jeszcze inne kierunki.

We wtorek w ramach Trójkąta Weimarskiego minister infrastruktury Dariusz Klimczak spotkał się z ministrem transportu Niemiec Patrickiem Schniederem oraz ministrem transportu Francji Philippe'em Tabarotem. Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie o współpracy m.in. w zakresie kolejnictwa.

- Umówiliśmy się z panem ministrem Patrickiem Schniederem, że opracujemy plan dotyczący wzrostu liczby połączeń na tych odcinkach, które już dzisiaj są zatłoczone. Będziemy chcieli zastosować takie inwestycje, które pozwolą nam na przyśpieszenie ruchu pociągów, skracanie czasu połączeń - powiedział minister Klimczak.

Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Źródło: PAP/Marcin Obara

Niemcy opracują razem z Polską odcinek Kolei Dużych Prędkości

Szef resortu infrastruktury zauważył, że na linii kolejowej biegnącej od Warszawy przez Poznań do Berlina jest obecnie "ogromny tłok" i to właśnie tam - jak wskazywał Klimczak - potrzeba modernizacji.

- Tak samo chcielibyśmy, aby ta oferta poprawiła się od Gdańska do Berlina, ale ogromne zapotrzebowanie jest także od strony Wrocławia. To są takie trzy podstawowe kierunki, nad którymi pracujemy. Jak wiele połączeń przybędzie, to wszystko wykażą analizy - przekazał Klimczak.

Podkreślił, że na spotkaniu ustalono, iż Niemcy opracują razem z Polską odcinek Kolei Dużych Prędkości z Poznania do Berlina. Zaznaczył, że dokładny przebieg tej linii będzie teraz ustalany. - Niemcy są na tak, aby budować kolej dużych prędkości z Polską - oświadczył.

Finansowanie projektu

Szef resortu infrastruktury wskazał również, że na budowę takiego odcinka Polska i Niemcy będą szukać finansowania z funduszy europejskich. - Wiemy, jak kosztowny jest to projekt. Tylko polski odcinek kolei dużych prędkości od Warszawy do Wrocławia i Poznania to jest 77 mld zł - powiedział Klimczak.

Jak dodał, "sam sygnał o tym, że Niemcy chcą budować z nami Kolej Dużych Prędkości, to jest krok milowy, jeżeli chodzi o negocjowanie nowych wieloletnich ram finansowych i wsparcie dla kolei". - To było nam bardzo potrzebne - podkreślił.

- Jestem bardzo wdzięczny ministrowi Patrickowi Schniederowi, ponieważ dotychczas dwa lata starań nie przyniosły takich efektów, jak kilka miesięcy współpracy z nim. Dla mnie to jest super istotne, bo wiem, jaki był dotychczas opór. Mnie się z panem ministrem (Volkerem) Wissingiem, poprzednim ministrem transportu Niemiec, bardzo dobrze współpracowało, ale niestety nigdy nie doszliśmy do jednej dziesiątej tych konkretów, które udało mi się na piśmie potwierdzić z panem ministrem Schniederem - dodał Klimczak.

Koleje Dużych Prędkości w Polsce

System Kolei Dużych Prędkości w Polsce ma powstać w ramach Programu CPK. Według harmonogramu, do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia.

Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością 300-320 km/h.

Podczas wtorkowego spotkania Grupa PKP podpisała z Deutsche Bahn AG i Grupą SNCF deklarację o zacieśnieniu współpracy na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości w europejskim sektorze pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego. "Inicjatywa ta stanowi kolejny krok w kierunku budowy silniejszej, bardziej zintegrowanej i konkurencyjnej kolei w Unii Europejskiej" - podkreśliły PKP.

Opracowała Paulina Karpińska /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica