Niemcy piszą o "raju w Polsce". Minister reaguje

"Niemcy na tym korzystają". Turystyka paliwowa po wprowadzeniu cen maksymalnych na stacjach

Niemieckie media szeroko opisują zjawisko masowego przyjazdu kierowców zza Odry na polskie stacje paliw. Jak wskazują, Niemcy coraz częściej odwiedzają miejscowości przygraniczne, takie jak Osinów Dolny czy Zasieki, by skorzystać z atrakcyjnych obniżek.

Według ustaleń dziennika Lausitzer Rundschau, w Zasiekach litr oleju napędowego kosztował w południe około 1,78 euro, podczas gdy po drugiej stronie granicy, w Forst, trzeba było za niego zapłacić 2,40 euro. Z kolei litr benzyny w Polsce wyceniano na ok. 1,44 euro, wobec 2,25–2,30 euro w Niemczech. Różnica przekracza więc 60 eurocentów na litrze.

Zdaniem tabloidu "Bild" Niemcy tankujący w Polsce korzystają z "niemal rajskich cen" w porównaniu z krajowymi. Jednocześnie - jak wskazano - w Warszawie pojawiają się obawy, że polscy podatnicy pośrednio finansują tańsze tankowanie dla zagranicznych kierowców.

Motyka: monitorujemy sytuację

Do sprawy odniósł się minister energii Miłosz Motyka. Zapewnił, że rząd na bieżąco monitoruje liczbę pojazdów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi i analizuje skalę tzw. turystyki paliwowej.

Zaznaczył, że rząd jest przygotowany na przeciwdziałanie "turystyce paliwowej", czyli napływowi do Polski zagranicznych kierowców, którzy chcą zatankować tańsze paliwo. Minister energii zauważył, że rząd ma do dyspozycji kilka rozwiązań, które może w razie potrzeby wprowadzić.

- Jednym z najbardziej funkcjonalnych jest wprowadzenie limitów tankowania dla obcokrajowców, na przykład do jednego, dwóch tankowań na odpowiedni okres - powiedział w TOK FM szef resortu.

Motyka podkreślił, że ewentualne decyzje będą poprzedzone analizą sytuacji w poszczególnych powiatach przygranicznych.

Niższe ceny paliw w Polsce

Od wtorku w Polsce obowiązują maksymalne ceny benzyn i diesla. Mechanizm ich wyliczania wprowadziła nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej. Cena maksymalna jest publikowana codziennie przez Ministra Energii w drodze obwieszczenia. Zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w Monitorze Polskim z poniedziałku we wtorek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł a oleju napędowego - 7,60 zł.

Zgodnie z aktualnymi danymi, w środę maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł (z VAT).

Niższe ceny to efekt czasowych obniżek podatków. Do 31 marca obowiązuje 8‑procentowa stawka VAT na paliwa, a do 15 kwietnia - obniżone stawki akcyzy: 1239 zł za 1000 litrów benzyn oraz 880 zł za 1000 litrów oleju napędowego i biopaliw.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym pozwala ministrowi finansów na dalsze czasowe obniżanie stawek - maksymalnie do 30 czerwca.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy ma kosztować budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT - 900 mln zł miesięcznie.

