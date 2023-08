Kontrole na granicy z Niemcami? Jest stanowisko MSW

Kryzys migracyjny w Niemczech

"Niemcy są w najgorszym kryzysie migracyjnym od lat, więc redystrybucja (osób ubiegających się o azyl – PAP) między miastami a krajami nie pomaga" – zauważył Alexander Throm, polityk CDU. Chadecy wskazują na pojawiające się "wąskie gardła w mieszkalnictwie, szkołach i opiece medycznej" i podkreślają, że "kanclerz Scholz i minister spraw wewnętrznych Faeser mają w swoich rękach możliwości ukrócenie nielegalnej migracji do Niemiec i zapewnienie szybszego opuszczenia kraju przez tych, którzy są do tego zobowiązani". Jak dodał Throm, rząd kanclerza Scholza mimo trudnej sytuacji "nadal odmawia ochrony i kontroli naszych granic". "Nancy Faeser kontroluje granicę z Austrią, podczas gdy przez Polskę i Czechy przybywa do nas znacznie więcej nielegalnych migrantów" - dodał. Według Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w pierwszej połowie tego roku o azyl w Niemczech wystąpiło około 150 tys. osób. To o blisko 77 proc. więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. "Welt" przypomina przy tym, że uchodźcy wojenni z Ukrainy otrzymują ochronę na mocy unijnej dyrektywy i dlatego nie muszą ubiegać się o azyl. Niemiecka policja zarejestrowała w pierwszej połowie roku 45 338 migrantów, którzy nielegalnie dostali się do kraju (rok temu było to 29 174). Szczególnie duży wzrost nastąpił na granicy polsko-niemieckiej.