Polska złożyła skargę na Niemcy. Jest reakcja Komisji Europejskiej

Polska złożyła do KE skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady; to pierwszy krok postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE - powiedziała w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa .

Zapowiedź minister

Odpowiedź niemieckiego ministerstwa środowiska

We wcześniejszej odpowiedzi na zapytanie "Faktów" TVN Christopher Stolzenberg, rzecznik niemieckiego Ministerstwa Środowiska, stwierdził, że skarga, o której mówiła minister Anna Moskwa jeszcze do nich nie dotarła, dlatego nie mogą się odnieść do jej treści. "Na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska wydaje uzasadnioną opinię, dając zainteresowanym państwom członkowskim możliwość przedstawienia pisemnych i ustnych uwag. Jeżeli Komisja nie wyda opinii w ciągu trzech miesięcy, skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości może zostać wniesiona nawet w przypadku braku takiej opinii" - wskazuje Stolzenberg.

"Tylko ogólnounijne rozporządzenie może poprawić egzekwowanie przepisów i zwiększyć skuteczność działań dochodzeniowych organów, na przykład dzięki procedurom cyfrowym. To, co należy zrobić w zakresie prac dochodzeniowych i w razie potrzeby zarządzenia transportów powrotnych w przypadku nielegalnych przesyłek, należy do kompetencji krajów związkowych. Mimo że, ministerstwo nie jest zaangażowane w określone procedury, wiemy, że w jednym z przypadków dany kraj związkowy nakazał transport zwrotny nielegalnie przemieszczanych odpadów. Bardziej szczegółowe informacje na temat podejrzanych nielegalnych przesyłek nie są dostępne dla resortu. O to należałoby zwrócić się do krajów związkowych" - stwierdza rzecznik prasowy.