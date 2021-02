Zakaz handlu trafił do Sądu Najwyższego. Pytanie o potencjalne "źródło licznych nadużyć"

Sąd Najwyższy ma zająć się sposobem rozumienia zapisu o "przeważającej działalności" sklepu przy ocenie dopuszczalności zwolnienia z zakazu niedzielnego handlu. Pytanie do SN skierował słupski sąd rozpatrujący sprawę przedsiębiorcy obwinionego o nieprzestrzeganie przepisów.

"Przyjęcie jako rozstrzygającego kryterium dla zwolnienia z zakazu handlu w niedziele i święta wyłącznie wpisu (działalności przeważającej - red.) do rejestru mogłoby stać się źródłem licznych nadużyć dla podmiotów, które dążyłyby do uzyskania niezgodnego z prawem zwolnienia" - zaznaczył w uzasadnieniu swego pytania słupski sąd.

"Przeciwna interpretacja mogłaby doprowadzić do zgłaszania przez liczne podmioty wniosków o wpis do rejestru, które nie byłyby realizowane, a pod ich pozorem prowadzono by inną działalność gospodarczą" - wywodzi w uzasadnieniu pytania sąd.