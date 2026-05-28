Kiedy kolejna niedziela handlowa? Musimy chwilę poczekać

W tym roku mieliśmy już trzy niedziele handlowe: 25 stycznia, 29 marca i 26 kwietnia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejne w 2026 r. przypadną w następujących terminach:

28 czerwca;

30 sierpnia;

6 grudnia;

13 grudnia;

20 grudnia.

Niedziele wolne od handlu

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Wysokie kary za złamanie przepisów

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

1 lutego 2025 r. weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

Święta bez handlu

Ustawa obowiązuje również dni świąteczne, co oznacza, że zakaz handlu obejmuje:

1 stycznia - Nowy Rok;

6 stycznia - Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja - Święto Państwowe;

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek;

dzień Bożego Ciała;

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada - Wszystkich Świętych;

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

