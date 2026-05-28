Kiedy kolejna niedziela handlowa? Musimy chwilę poczekać
W tym roku mieliśmy już trzy niedziele handlowe: 25 stycznia, 29 marca i 26 kwietnia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejne w 2026 r. przypadną w następujących terminach:
- 28 czerwca;
- 30 sierpnia;
- 6 grudnia;
- 13 grudnia;
- 20 grudnia.
Niedziele wolne od handlu
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.
W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.
Wysokie kary za złamanie przepisów
Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.
1 lutego 2025 r. weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.
Pod koniec grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.
Święta bez handlu
Ustawa obowiązuje również dni świąteczne, co oznacza, że zakaz handlu obejmuje:
- 1 stycznia - Nowy Rok;
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli;
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
- drugi dzień Wielkiej Nocy;
- 1 maja - Święto Państwowe;
- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja;
- pierwszy dzień Zielonych Świątek;
- dzień Bożego Ciała;
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
- 1 listopada - Wszystkich Świętych;
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości;
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia;
- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.