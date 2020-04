Niedziela z zakupami. Na następną długo poczekamy

Zakaz handlu 2020

Od tego roku obowiązują zaostrzone przepisy. Zgodnie z nimi, do końca 2020 roku handlować będzie można jeszcze w pięć niedziel: w ostatnią niedzielę kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Nowe limity i godziny dla seniorów

Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 metrów kwadratowych, równocześnie mogą wejść maksymalnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. W sklepach, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 metrów kwadratowych, obowiązuje zasada: nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych tej powierzchni.

Placówki handlowe mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Tylko dostawy

Jak wskazano, celem zmiany jest zapewnienie placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania towarów dostarczanych do tych placówek, czyli rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby, by były one powszechnie dostępne dla obywateli.