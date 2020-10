Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy?

Mandaty za brak maseczki

Osoby, które nie będą stosowały się do zasad bezpieczeństwa muszą liczyć się z mandatami. Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka poinformował w piątek, że policjanci ostatniej doby pouczyli 2570 osób za niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa, a w stosunku do 621 nałożyli mandaty karne.