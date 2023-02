Zakaz handlu. Czy w lutym zrobimy większe zakupy w niedziele?

Zgodnie z przepisami zakaz nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zakaz handlu w niedziele 2023

W 2023 roku - podobnie jak w 2022 roku - handlowych niedziel jest siedem. Zakaz handlu do tej pory nie obowiązywał w ostatnią niedzielę stycznia. Na kolejną taką niedzielę długo poczekamy, bo aż do 2 kwietnia. Oznacza to, że w lutym nie będzie niedzieli, podczas której będą otwarte większe sklepy oraz galerie handlowe.