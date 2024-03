Jedna z siedmiu takich niedziel w handlu

Czy zakaz handlu w niedziele zostanie utrzymany?

W czwartek Polska 2050 skierowała do Sejmu projekt wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Ryszard Petru przedstawiając projekt zauważył, że to "kompromis pomiędzy pełną liberalizacją handlu, a obecnym zakazem". - Chcę zwrócić uwagę na to, że zadbaliśmy o pracowników handlu. W tej nowelizacji proponujemy podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę handlową - powiedział Petru.