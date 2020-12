Jest decyzja prezydenta w sprawie niedzieli handlowej 6 grudnia

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, według której najbliższa niedziela 6 grudnia będzie handlowa - poinformowała na swojej stronie Kancelaria Prezydenta. Dodatkowa niedziela ma na przykład przyczynić się do zmniejszenia liczby klientów jednocześnie robiących zakupy okresie przedświątecznym.

Limit osób w galeriach

Jak podkreślano w uzasadnieniu do zmiany, "okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest okresem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna". "Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r." - wyjaśniono. Dodano, że z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.