Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy

Koszyk wielkanocny w 2026 roku. Ile zapłacimy za święta?

W Niedzielę Palmową 29 marca - ostatnią poprzedzającą Wielkanoc - sklepy będą otwarte. To druga niedziela handlowa tym roku. Pierwsza była 25 stycznia.

Niedziele handlowe w 2026 roku - daty

Kolejne niedziele handlowe w tym roku przypadają na:

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Ograniczenie handlu w niedziele

W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu. Zakupów nie zrobimy także w dni wolne od pracy, w które przypadają święta kościelne i państwowe. Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Jest on ustalany na podstawie artykułu 7. ustawy ograniczającej niedzielną sprzedaż.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

