Wyjątek od zakazu handlu w niedziele

czytaj dalej

Grupa Azoty i należąca do PKN Orlen firma Anwil muszą natychmiast powrócić do produkcji nawozów sztucznych, dwutlenku węgla, suchego lodu i kawasu azotowego - apeluje w liście do premiera Mateusza Morawieckiego Polska Federacja Producentów Żywności. Jak podkreślają przedstawiciele branży, wspomniane produkty są niezbędne do utrzymania ciągłości produkcji rolnej oraz przetwórstwa żywności, wód i napojów w Polsce.