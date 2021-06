Nadszedł długo wyczekiwany weekend handlowy

W niedzielę 27 czerwca nie obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że otwarte będą zarówno mniejsze, jak i większe sklepy. Wciąż należy pamiętać o obowiązujących w placówkach handlowych obostrzeniach, czyli noszeniu maseczek, czy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.

Zakaz handlu w niedziele

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

W pierwszym roku obowiązywania zakazu handlu (obowiązuje od marca 2018 roku) w każdym miesiącu - co do zasady - były dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. W 2019 roku była już tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia - kiedy można było prowadzić handel. W 2020 roku rozpoczął się trzeci etap wdrażania zakazu - niedziel bez zakazu miało być siedem. W grudniu 2020 roku z powodu nasilenia epidemii zaszła jednorazowa zmiana przepisów – liczba niedziel handlowych wzrosła do ośmiu.