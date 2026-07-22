Z kraju Nie żyje profesor Stanisław Gomułka. Ekonomista i były wiceminister finansów miał 85 lat

Profesor Stanisław Gomułka był prezesem Narodowego Banku Polskiego w latach 1995-1998

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Profesor Stanisław Gomułka w latach 80. doradzał Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu oraz Komisji Europejskiej. W latach 1989-1995, 1998-2002 pełnił funkcję doradcy ministra finansów. W latach 19995-1998 doradzał natomiast prezesowi Narodowego Banku Polskiego.

Profesor Stanisław Gomułka był głównym ekonomistą klubu przedsiębiorców BCC i byłym wiceministrem finansów Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Pod koniec 1991 roku konsultował również reformy gospodarcze w Rosji. W kolejnych latach pracował między innymi jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, główny ekonomista Business Centre Club, członek Narodowej Rady Rozwoju oraz członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. W 2008 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Kariera akademicka

"Wniósł niepodważalne zasługi dla kraju, m.in. jako negocjator z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Klubami: Paryskim i Londyńskim, w sprawach redukcji polskiego długu" - przekazał we wpisie informującym o śmierci profesora Business Centre Club.

Profesor Gomułka przez ponad 35 lat, od lat 70. związany był z Katedrą Ekonomii w London School of Economics. Wykładał m.in. na uniwersytetach Harvarda, Stanforda, Columbii oraz University of Pennsylvania. W swoich badaniach koncentrował się na kwestii wzrostu gospodarczego, makroekonomii i porównawczych systemach ekonomicznych.

Pogrzeb prof. Stanisława Gomułki odbędzie się 1 sierpnia w Wodzisławiu.