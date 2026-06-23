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Z kraju

Janusz Daszczyński nie żyje. Były prezes TVP miał 73 lata

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Janusz Daszczyński
Janusz Daszczyński
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Zmarł były prezes TVP Janusz Daszczyński - przekazała TVP Info. W latach 1994-1999 był wiceprezesem, a w latach 2015-2016 prezesem zarządu TVP. Miał 73 lata.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pożegnał go we wpisie w serwisie x.

"Bardzo smutna wiadomość o śmierci Janusza Daszczyńskiego. Przez lata związany z Telewizją Polską, w latach 2015-2016 pełnił funkcję jej prezesa. Wcześniej w latach 1994-1997 był członkiem pierwszego zarządu TVP jako spółki" - poinformował w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Jak dodał, Daszczyński "zostawia setki dobrych wspomnień wśród ludzi, zawsze otwarty, koleżeński, z uśmiechem i dystansem. Przyzwoity człowiek. Będzie bardzo Janusza brakować. Cześć Jego Pamięci!".

Informację tę podała także we wtorek wieczorem podała TVP Info. 

Odszedł Janusz Daszczyński, były prezes TVP

TVP przypomniała, że Janusz Daszczyński wcześniej pełnił funkcje redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, dyrektora Programu 2 TVP oraz zastępcy dyrektora TVP Polonia. Wcześniej (1980-81) był zastępcą redaktora naczelnego "Tygodnika Samorządność" - pisma Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", zlikwidowanego wskutek wprowadzenia stanu wojennego.

Przed wyborami parlamentarnymi w 1989 roku pełnił funkcję kierownika zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdańsku. Współtworzył także tygodnik diecezjalny „Gwiazda Morza" oraz dziennik "Gazeta Gdańska".

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
TVP
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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