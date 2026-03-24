Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie

GIS otrzymał informację za pośrednictwem Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o rozszerzeniu zakresu wycofania o kolejne modele szklanek z różnymi motywami. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm migracji ołowiu i kadmu z obrzeży tych wyrobów.
Szklanki wycofane z obrotu
Szczegóły dotyczące wycofanych produktów:
- Nazwa: Szklanka z motywem dyni 220 ml
- Numer artykułu: 3057450
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Nazwa: Szklanka z motywem pomarańczy 220 ml
- Numer artykułu: 3062993
- Nazwa: Szklanka z motywem serc 220 ml
- Numer artykułu: 3052986
- Nazwa: Szklanka z motywem truskawek 220 ml
- Numer artykułu: 3053912
- Nazwa: Szklanka z motywem cytryn 220 ml
- Numer artykułu: 3055350
Zalecenia dla konsumentów
"Produkty zostały wycofane ze sprzedaży w dniu 18.03.2026. W sklepach zostały wywieszone komunikaty wzywające do zwrotu produktów" - przekazał inspektorat. Informacja została również udostępniona w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej sieci.
Producent zachęca klientów, aby "zwrócili zakupione szklanki do najbliższego sklepu" Flying Tiger Copenhagen. W zamian konsumenci otrzymają pełny zwrot kosztów.
GIS przypomniał, aby nie używać wycofanych szklanek do spożywania napojów ani żywności.
Ostrzeżenia GIS
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.
Opracował Bartłomiej Ciepielewski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock