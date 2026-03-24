Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie

Makaron wycofany z obrotu. Ostrzeżenie GIS Źródło: GIS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

GIS otrzymał informację za pośrednictwem Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o rozszerzeniu zakresu wycofania o kolejne modele szklanek z różnymi motywami. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm migracji ołowiu i kadmu z obrzeży tych wyrobów.

Szklanki wycofane z obrotu

Szczegóły dotyczące wycofanych produktów:

Nazwa: Szklanka z motywem dyni 220 ml

Numer artykułu: 3057450

Kraj pochodzenia: Chiny

GIS ostrzega przed szklankami z kadmem i ołowiem Źródło: GIS

Nazwa: Szklanka z motywem pomarańczy 220 ml

Numer artykułu: 3062993

Chińskie szklanki wycofane ze sklepów Źródło: GIS

Nazwa: Szklanka z motywem serc 220 ml

Numer artykułu: 3052986

GIS ostrzega przed szklankami Źródło: GIS

Nazwa: Szklanka z motywem truskawek 220 ml

Numer artykułu: 3053912

Szklanki wycofane ze sklepów Flying Tiger Źródło: GIS

Nazwa: Szklanka z motywem cytryn 220 ml

Numer artykułu: 3055350

Szklanki wycofane z obrotu Źródło: GIS

Zalecenia dla konsumentów

"Produkty zostały wycofane ze sprzedaży w dniu 18.03.2026. W sklepach zostały wywieszone komunikaty wzywające do zwrotu produktów" - przekazał inspektorat. Informacja została również udostępniona w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej sieci.

Producent zachęca klientów, aby "zwrócili zakupione szklanki do najbliższego sklepu" Flying Tiger Copenhagen. W zamian konsumenci otrzymają pełny zwrot kosztów.

GIS przypomniał, aby nie używać wycofanych szklanek do spożywania napojów ani żywności.

Ostrzeżenia GIS

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski