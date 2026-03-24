Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie

shutterstock_2490792253
Makaron wycofany z obrotu. Ostrzeżenie GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał we wtorek ostrzeżenie dotyczące kilku partii szklanek sprzedawanych w sieci sklepów Flying Tiger Copenhagen. Powodem jest ryzyko migracji szkodliwych metali ciężkich - kadmu i ołowiu - z powierzchni wyrobów do żywności. Inspektorat zaleca, aby nie używać wskazanych produktów do kontaktu z żywnością.

GIS otrzymał informację za pośrednictwem Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o rozszerzeniu zakresu wycofania o kolejne modele szklanek z różnymi motywami. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm migracji ołowiu i kadmu z obrzeży tych wyrobów.

Szklanki wycofane z obrotu

Szczegóły dotyczące wycofanych produktów:

  • Nazwa: Szklanka z motywem dyni 220 ml
  • Numer artykułu: 3057450
  • Kraj pochodzenia: Chiny
GIS ostrzega przed szklankami z kadmem i ołowiem
  • Nazwa: Szklanka z motywem pomarańczy 220 ml
  • Numer artykułu: 3062993
Chińskie szklanki wycofane ze sklepów
  • Nazwa: Szklanka z motywem serc 220 ml
  • Numer artykułu: 3052986
GIS ostrzega przed szklankami
  • Nazwa: Szklanka z motywem truskawek 220 ml
  • Numer artykułu: 3053912
Szklanki wycofane ze sklepów Flying Tiger
  • Nazwa: Szklanka z motywem cytryn 220 ml
  • Numer artykułu: 3055350
Szklanki wycofane z obrotu
Zalecenia dla konsumentów

"Produkty zostały wycofane ze sprzedaży w dniu 18.03.2026. W sklepach zostały wywieszone komunikaty wzywające do zwrotu produktów" - przekazał inspektorat. Informacja została również udostępniona w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej sieci.

Producent zachęca klientów, aby "zwrócili zakupione szklanki do najbliższego sklepu" Flying Tiger Copenhagen. W zamian konsumenci otrzymają pełny zwrot kosztów.

GIS przypomniał, aby nie używać wycofanych szklanek do spożywania napojów ani żywności.

Anna Bielecka

Ostrzeżenia GIS

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
GISostrzeżenia
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

