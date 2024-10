"Nie ma śladów ich logowania". Prezes giganta o fikcyjnym zatrudnieniu

Prezes PKO BP "o niegospodarności na wielką skalę"

Dodał następnie: - Patrząc na wyniki wszystkich audytów, mówimy o niegospodarności na wielką skalę. To dlatego łącznie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obejmą kilkadziesiąt osób. Wracając do tej spółki, audytorzy wskazali w niej między innymi na zatrudnianie osób, co do których nic nie wskazuje, aby świadczyły pracę.