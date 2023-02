"Nie ma już żadnego gazu z Rosji. Ani LNG, ani gazu rurociągowego"

Minister Moskwa dodała jednak, że około 10 proc. ropy (ropociągiem) importowane jest z Rosji, ale Orlen jest gotowy, żeby zredukować go do zera. Jak przekazała, obecnie istnieje wiele alternatyw dla importu rosyjskiej ropy, m.in. z Nigerii, USA czy kierunków europejskich innych niż Rosja. – W 2015 roku 100 procent tej ropy było z kierunku rosyjskiego. W tym roku prezes Obajtek deklaruje, że zgodnie z kontraktem jest to około 10 procent – stwierdziła. – Został ostatni kontrakt Orlenu. Tutaj bardzo czekamy (...) na sankcje, bo w pakiecie sankcyjnym nie ma tego północnego rurociągu. Mamy nadzieję, że też i strona niemiecka będzie gotowa szybko na te sankcje. My jesteśmy gotowi od tej strony formalnej, komercyjnej, od strony kontraktowej do zastąpienia tej niewielkiej ilości bardzo szybko (...) gdyby dzisiaj były sankcje, Grupa Orlen jest gotowa, żeby to było 0 proc. – oceniła minister.