Informację o problemie z dostępem do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dostaliśmy na Kontakt24. "Od kilku dni nie działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policji. To miała być odpowiedź policji na brak komend w małych miejscowościach. I co? Nie działa. Jest komunikat, że wkrótce będzie działać. Ale kiedy to wkrótce? Pół roku? Jutro?" - napisał internauta.