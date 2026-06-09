Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Co dalej z obniżką cen paliw? Minister komentuje

Patryk Michalski
Wiktor Knowski
Zespół autorów
Patryk MichalskiOprac. Wiktor Knowski
|
0906_nm_motyka
"News Michalskiego". Minister energii o przedłużeniu maksymalnych cen paliw
Źródło zdj. gł.: TVN24
Pod koniec tego tygodnia podejmiemy decyzję - mówił o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej" minister energii Miłosz Motyka w programie "News Michalskiego" w TVN24+. Motyka zaznaczył, że przyszłość programu zależy od sytuacji na rynkach.

Minister energii podkreślił, że "sytuacja na Bliskim Wschodzie jest trudna", co mogłoby skłaniać rząd do przedłużenia programu, jednak, że jest on również "bardzo kosztowny". Zdaniem Miłosza Motyki możliwe jest zarówno przedłużenie programu, jak i jego wstrzymanie.

Ostatnie rozporządzenie w tej sprawie przedłuża obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca.

Ropa tanieje po ostatnich informacjach z Bliskiego Wschodu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ropa tanieje po ostatnich informacjach z Bliskiego Wschodu

Plany finansowania programu

- Pod koniec tego tygodnia podejmiemy decyzję. Obie opcje są na stole. Rekomendacja będzie zależała od tego, co się wydarzy w trakcie kolejnych godzin na rynkach - powiedział Miłosz Motyka w rozmowie z Patrykiem Michalskim.

- Pewnie będziemy rekomendowali przedłużenie programu - dodał.

50 min
Awantura w resorcie energii. "Ktoś nie rozpoznał wiceministra? Tak"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awantura w resorcie energii. "Ktoś nie rozpoznał wiceministra? Tak"

TVN24

Minister podkreślił, że rekomendacja będzie zależała od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Obecnie, po weekendowych atakach między Izraelem a Iranem, oba państwa ogłosiły wstrzymanie ognia, co przełożyło się na obniżenie cen ropy.

Dodatkowo dla przyszłości programu kluczowe są kwestie budżetowe. Program "Ceny Paliwa Niżej" jest wyceniany na około 1,6 miliarda złotych miesięcznie. Propozycją na wsparcie budżetu w obliczu tak kosztownego programu jest podatek od nadmiarowych zysków, który miałby zostać nałożony na podmioty, które szczególnie zyskały na obecnym kryzysie, takie jak przedsiębiorstwa naftowe. Projekt podatku ma w najbliższych tygodniach trafić pod obrady rządu.

Ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia programu rząd ma ogłosić "koło czwartku" - powiedział Motyka.

Worek z butelkami, frustracja klientów. "Pytanie brzmi: po co?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Worek z butelkami, frustracja klientów. "Pytanie brzmi: po co?"

Maja Piotrowska

Program "Ceny Paliwa Niżej"

Motyka podkreślał również sukces programu, dzięki któremu "mamy najniższe ceny paliwa w Unii Europejskiej".

- Paliwa nie zabrakło, nie naruszyliśmy rezerw strategicznych - powiedział w programie "News Michalskiego". - Jak widać, można tą sytuacją zarządzać - dodał.

Pytany o skalę naruszeń zasad programu minister powiedział, że nie jest ona duża. Najczęstsze przypadki łamania zasad programu dotyczą różnicy ceny na pylonie i na stacji. Motyka nazwał je jednak "przeoczeniami" i "drobnymi błędami".

>>> Stacje paliw pod lupą. W setkach wykryto nieprawidłowości

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowa strategia rządu. OZE zdominują system energetyczny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa strategia rządu. OZE zdominują system energetyczny

Niższe ceny energii w Polsce

Minister mówił również o Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK), przyjętym wczoraj przez rząd w trybie obiegowym. Zaznaczył, że dzięki niemu ceny energii będą niższe.

- Do 2030 roku ta strategia przyniosłaby niższe ceny energii o jakieś 10 procent w scenariuszu bazowym - powiedział Motyka.

Minister stwierdził ponadto, że "ceny powinny być systemowo niższe". Powiedział, że w ubiegłym roku rząd dopłacił producentom energii pięć miliardów złotych, żeby zamrozić koszty energii dla obywateli. - Ceny powinny być u źródła niższe, żeby nie trzeba było z innego źródła dopłacać - dodał.

Kolejnym krokiem na drodze do obniżenia cen energii, o którym mówił minister, ma być budowa magazynów energii. Zarówno tych przemysłowych, jak i przydomowych.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24+
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
TVN24
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Miłosz MotykaMinisterstwo energiiCeny paliw
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2549548975
Polska w tyle za liderami. Europa inwestuje miliardy na giełdzie
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie
Z kraju
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
Cena dolara wciąż wysoko. Na horyzoncie kolejne podwyżki stóp
Rynki
lody wafelek miasto
Turystka pokazała paragon grozy. Ostrzega przed lodami w tym miejscu
TVN24
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
Ropa tanieje po ostatnich informacjach z Bliskiego Wschodu
Rynki
Brak paliwa na stacji w Sewastopolu (zdjęcie z 21 sierpnia 2025 roku)
Kupony na paliwo i puste półki. "Święcie wierzyli w potęgę Rosji"
Ze świata
jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
Partia pyłku kwiatowego wycofana. Sanepid ostrzega
Z kraju
Sam Altman
OpenAI o krok od Wall Street. Może stać się jedną z najcenniejszych firm świata
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Wtorek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
Firma Apple potwierdziła doniesienia medialne o planowanej konferencji prasowej 12 września. Wśród prawdopodobnych premier wymieniane są nowy Apple Watch i 3 modele iPhone’a
Apple dogania rywali i odpowiada na ChatGPT i Gemini
Tech
shutterstock_2608876927
"Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą". Płace w górę
Z kraju
OZE fotowoltaika
Nowa strategia rządu. OZE zdominują system energetyczny
Z kraju
shutterstock_1224473188
Niespodziewany zwrot w walce o najstarszy bank świata
Ze świata
newark usa lotnisko - YES Market Media shutterstock_2163909087
Kosztowy szok w lotnictwie. Branża zapłaci miliardy
Ze świata
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Wizz Air szykuje rewolucję. "Nie powinni musieć wybierać"
Turystyka
Tory kolejowe
Kolej pod lupą NIK. Opóźnienia i rosnące koszty na dużą skalę
Z kraju
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
Brytyjski premier grozi zmianą prawa. Rośnie presja na Big Techy
Ze świata
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Nagły zwrot na rynku ropy po atakach Iran-Izrael
Rynki
samochody import
Nielegalny handel autami do Rosji. Teraz zapłacą miliony złotych kary
Moto
Barcelona, Hiszpania
Ten kraj zyskał na konflikcie na Bliskim Wschodzie. "To będzie świetny rok"
Turystyka
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Koszty wzrosną o 100 miliardów dolarów. Rachunek zapłacą podróżni
Turystyka
temat paliwa
Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie
Z kraju
pap_20260601_02B
Krok bliżej robotów na ulicach. Nvidia zapowiada nową współpracę
Tech
robotnik budowa rusztowanie shutterstock_2759929047
Migranci pomagają polskiemu rynkowi pracy. Szczególnie w kilku branżach
Dla pracownika
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Robyg zapowiada powrót na giełdę. Deweloper szuka środków na rozwój
Rynki
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Domański: ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej
ROZMOWA PIASECKIEGO
ropa naftowa
Czwarte podniesienie limitu w ciągu czterech miesięcy. Ale to nie wystarcza
Ze świata
ChatGPT smartfon
Gruntowne zmiany w ChatGPT. OpenAI chce zbudować "superaplikację"
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Poniedziałek na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Z kraju
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Odbudowa za pieniądze Iranu. USA chcą rozdać zamrożone aktywa
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica