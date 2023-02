W co drugi tydzień praca przez cztery dni. Jest decyzja dużej polskiej firmy

Zbigniew Konieczek, prezes Newagu, poinformował, że firma od początku 2023 roku do końca kwietnia bieżącego roku pracuje co drugi tydzień przez cztery dni robocze.

- Obecnie w Polsce nie ma żadnych nowych przetargów i ponieważ ta ograniczona podaż ma miejsce od kilkunastu miesięcy, to dla optymalizacji kosztów podjęliśmy decyzję o pracy co drugi tydzień przez 4 dni robocze. W takim wariancie będziemy działali do kwietnia, a pracownicy zgodzili się wykorzystywać w te dni urlop, dzięki czemu w pozostałych miesiącach roku wrócimy do pełnych mocy produkcyjnych - wytłumaczył w rozmowie z PAP.