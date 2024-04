Prokuratura Regionalna w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie problemów z pociągami Impuls, produkowanymi przez spółkę Newag z Nowego Sącza. "W dalszym ciągu gromadzony jest materiał dowodowy" - poinformowała redakcję biznesową tvn24.pl prokurator Katarzyna Duda, rzeczniczka prasowa krakowskiej prokuratury. Postępowanie wyjaśniające prowadzi też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który skierował kilkadziesiąt wezwań do udzielenia informacji, między innymi przez Newag.

Hakerom z grupy Dragon Sector udało się wykryć w pociągach złośliwe oprogramowanie, blokady, które, jak się okazało, unieruchamiały pociągi w serwisach innych niż serwis Newag. Rynek remontu takich pociągów to setki milinów złotych rocznie.

"W dalszym ciągu gromadzony jest materiał dowodowy"

Jak wskazała, "postępowanie nadal znajduje się w fazie 'in rem' (w sprawie - red.) i wobec żadnej osoby nie zostało wydane postanowienie o przedstawieniu jej zarzutów". "Obecnie trudno prognozować realny termin przekształcenia śledztwa w fazę 'ad personam' (przeciw konkretnej osobie lub osobom - red.) bądź jego zakończenia, z uwagi na konieczność gromadzenia dalszego materiału dowodowego" - podkreśliła Duda.

UOKiK skierował kilkadziesiąt wezwań

Rzeczniczka prasowa UOKiK Małgorzata Cieloch poinformowała, że "postępowanie ma na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działaniami przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem taborem kolejowym, w tym w szczególności w odniesieniu do możliwości naprawy, serwisowania i utrzymania sprawności tego taboru, mogło dojść do naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

Jak poinformowała, UOKiK skierował kilkadziesiąt wezwań do udzielenia informacji do różnych podmiotów, m.in. do spółki Newag, producentów taboru kolejowego, podmiotów świadczących usługi naprawy, serwisowania i utrzymania taboru kolejowego oraz producentów oprogramowania systemu sterowania pojazdem.