Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Produkty dla niemowląt wycofywane. Ostrzeżenie

Niemowle
GIS ostrzega przed prażoną cebulą
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące poszczególnych partii produktów do żywienia niemowląt, których dystrybutorem jest firma Nestle Polska. Firma poinformowała GIS o dobrowolnym wycofywaniu produktów z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny.

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Nestle Polska S.A. o dobrowolnym i ostrożnościowym wycofaniu niektórych produktów do żywienia niemowląt" - czytamy w komunikacie GIS.

Jak wyjaśniono, "działanie to jest wynikiem przeprowadzonego przez firmę dochodzenia związanego z wycofaniem dwóch partii NAN OPTIPRO PLUS 1 z 11 grudnia 2025 r.".

"W ramach tego dochodzenia wykryto niezgodność jakościową w jednym ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę, a używanym w części produktów do żywienia niemowląt" - dodano.

Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów

Produkty dla niemowląt wycofane z obrotu

Chodzi o produkty:

1. Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy 52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy

2. Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

3. Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy 52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

4. Nazwa produktu: NAN Supremepro 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

5. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 200 ml

Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia

52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania

6. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy

7. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 70 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy 53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy

8. Nazwa produktu: NAN Expertpro HA 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy 53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy

9. Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy 51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy 51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy 52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy 52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy

10. Nazwa produktu: PRE NAN; 70 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy 52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy 51440742D1IDATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy

11. Nazwa produktu: NAN Expertpro bezlaktozowy; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy 53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy

"Nie należy spożywać"

Jak przekazał w komunikacie GIS, "niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji dystrybutor podjął działania, by wycofać wyżej wskazane partie produktów ze sprzedaży".

"Partie produktów objętych powiadomieniem podlegają wycofaniu z obrotu i od konsumentów. Dodatkowo dystrybutor podjął działania celem poinformowania rodziców i opiekunów za pośrednictwem swoich stron internetowych" - czytamy.

GIS zaznaczył, że "nie należy spożywać produktów ze wskazanych w komunikacie partii", a "w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem".

Firma Nestle Polska przekazała w informacji prasowej, że do tej pory (na 5 stycznia 2026 r.) nie odnotowano potwierdzonych przypadków zachorowań związanych ze spożyciem wycofywanych partii produktów. Poinformowano również, że cereulidyna w przypadku spożycia może powodować dolegliwości pokarmowe, takie jak biegunka czy wymioty. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
GISostrzeżeniadziecko
Zobacz także:
Dariusz Klimczak
Minister przeprasza. "Nie ma żadnej wymówki"
Z kraju
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
Gra o wenezuelską ropę. "Sytuacja win-win"
Ze świata
shutterstock_2240510371_1
Kilkuset turystów nie może opuścić wyspy, wśród nich Polacy. "Napięta sytuacja"
Turystyka
shutterstock_2670483437
Wraki na sprzedaż. Polska spółka planuje licytację
Z kraju
dolar zloty shutterstock_346360979
Tak wydarzenia w Wenezueli mogą wpłynąć na złotego
Pieniądze
GettyImages-1821107484
Elon Musk porównał Wenezuelę do Polski. "To jest cała różnica"
TVN24
shutterstock_33186220
Polskie biuro podróży odwołuje wycieczki. "Ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów"
Turystyka
Maduro
Aktywa Maduro pod lupą. Szwajcaria podjęła decyzję
Ze świata
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
Nieruchomości
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
Tech
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
Ze świata
shutterstock_2623304129
Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
Tech
Elon Musk
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
Ze świata
ELON
Musk stołuje się z prezydentem. "Cudowna kolacja"
Ze świata
Schiphol Airport
Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
Ze świata
złoto
Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"
Ze świata
shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
Ze świata
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę
Ze świata
GettyImages-2253991451
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
Ze świata
Chongqing, Chiny
"Zmienia się profil polskiego turysty". Dokąd pojedziemy w 2026 roku
Turystyka
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
Nieruchomości
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
Ze świata
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
Rynki
pap_20090522_0L8
Paraliż naftowy w Wenezueli
Rynki
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
Z kraju
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
Tech
Air India
Pilot wyprowadzony z samolotu pod wpływem alkoholu
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica