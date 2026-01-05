Produkty dla niemowląt wycofywane. Ostrzeżenie

GIS ostrzega przed prażoną cebulą Źródło: GIS

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Nestle Polska S.A. o dobrowolnym i ostrożnościowym wycofaniu niektórych produktów do żywienia niemowląt" - czytamy w komunikacie GIS.

Jak wyjaśniono, "działanie to jest wynikiem przeprowadzonego przez firmę dochodzenia związanego z wycofaniem dwóch partii NAN OPTIPRO PLUS 1 z 11 grudnia 2025 r.".

"W ramach tego dochodzenia wykryto niezgodność jakościową w jednym ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę, a używanym w części produktów do żywienia niemowląt" - dodano.

Produkty dla niemowląt wycofane z obrotu

Chodzi o produkty:

1. Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy 52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy

2. Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

3. Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy 52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

4. Nazwa produktu: NAN Supremepro 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

5. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 200 ml

Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia

52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania

6. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy

7. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 70 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy 53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy

8. Nazwa produktu: NAN Expertpro HA 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy 53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy

9. Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy 51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy 51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy 52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy 52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy

10. Nazwa produktu: PRE NAN; 70 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy 52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy 51440742D1IDATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy

11. Nazwa produktu: NAN Expertpro bezlaktozowy; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy 53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy

"Nie należy spożywać"

Jak przekazał w komunikacie GIS, "niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji dystrybutor podjął działania, by wycofać wyżej wskazane partie produktów ze sprzedaży".

"Partie produktów objętych powiadomieniem podlegają wycofaniu z obrotu i od konsumentów. Dodatkowo dystrybutor podjął działania celem poinformowania rodziców i opiekunów za pośrednictwem swoich stron internetowych" - czytamy.

GIS zaznaczył, że "nie należy spożywać produktów ze wskazanych w komunikacie partii", a "w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem".

Firma Nestle Polska przekazała w informacji prasowej, że do tej pory (na 5 stycznia 2026 r.) nie odnotowano potwierdzonych przypadków zachorowań związanych ze spożyciem wycofywanych partii produktów. Poinformowano również, że cereulidyna w przypadku spożycia może powodować dolegliwości pokarmowe, takie jak biegunka czy wymioty.

