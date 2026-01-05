Produkty dla niemowląt wycofywane. Ostrzeżenie

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Nestle Polska S.A. o dobrowolnym i ostrożnościowym wycofaniu niektórych produktów do żywienia niemowląt" - czytamy w komunikacie GIS.
Jak wyjaśniono, "działanie to jest wynikiem przeprowadzonego przez firmę dochodzenia związanego z wycofaniem dwóch partii NAN OPTIPRO PLUS 1 z 11 grudnia 2025 r.".
"W ramach tego dochodzenia wykryto niezgodność jakościową w jednym ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę, a używanym w części produktów do żywienia niemowląt" - dodano.
Produkty dla niemowląt wycofane z obrotu
Chodzi o produkty:
1. Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy 52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy
2. Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 800 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy
3. Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy 52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy
4. Nazwa produktu: NAN Supremepro 1; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
5. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 200 ml
Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia
52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania
6. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy
7. Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 70 ml
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy 53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy
8. Nazwa produktu: NAN Expertpro HA 1; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy 53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy
9. Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy 51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy 51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy 52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy 52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy
10. Nazwa produktu: PRE NAN; 70 ml
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy 52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy 51440742D1IDATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy
11. Nazwa produktu: NAN Expertpro bezlaktozowy; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy 53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy
"Nie należy spożywać"
Jak przekazał w komunikacie GIS, "niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji dystrybutor podjął działania, by wycofać wyżej wskazane partie produktów ze sprzedaży".
"Partie produktów objętych powiadomieniem podlegają wycofaniu z obrotu i od konsumentów. Dodatkowo dystrybutor podjął działania celem poinformowania rodziców i opiekunów za pośrednictwem swoich stron internetowych" - czytamy.
GIS zaznaczył, że "nie należy spożywać produktów ze wskazanych w komunikacie partii", a "w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem".
Firma Nestle Polska przekazała w informacji prasowej, że do tej pory (na 5 stycznia 2026 r.) nie odnotowano potwierdzonych przypadków zachorowań związanych ze spożyciem wycofywanych partii produktów. Poinformowano również, że cereulidyna w przypadku spożycia może powodować dolegliwości pokarmowe, takie jak biegunka czy wymioty.
Autorka/Autor: Pkarp/ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock