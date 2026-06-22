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Z kraju

Chcieli wyłudzić ponad 36 milionów złotych. Nowy akt oskarżenia w aferze NCBiR

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NIK ma dokładnie prześwietlić konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvn24
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Oskarżeni usiłowali wyłudzić niemal 36,5 miliona złotych.

"Aktem oskarżenia objęto 8 osób, w tym przedsiębiorców oraz tzw. 'słupy', które zostały oskarżone m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na szkodę NCBiR, wystawianie fałszywych faktur VAT oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy" - przekazał rzecznik prasowy prokuratury w Warszawie prokurator Mateusz Martyniuk.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod lupą śledczych

W marcu 2024 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie NCBR po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. W październiku 2023 roku NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości zarówno w procesie przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowaniu w konkursie "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe", jak i na etapie wyboru projektów.

W ocenie NIK, NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych wewnętrznych regulacji. Zdaniem śledczych nadużycia obejmowały również konkurs "Inteligentny Rozwój 2014-2020 - BRIDGE ALFA".

W maju zatrzymano w tej sprawie byłego posła i byłego wiceministra w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka.

"Prokuratura Regionalna w Warszawie ustaliła, że od listopada 2021 r. do listopada 2023 r. oskarżeni działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej celem było wyłudzanie pieniędzy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.

Wyłudzili z NCBiR niemal 3,5 miliona złotych

Grupa miała zawierać umowy inwestycyjne i grantowe za pośrednictwem funduszy Scitech Fund, w ramach programu dwóch konkursów. Oskarżeni mieli współpracować ze spółkami prowadzonymi przez tzw. słupy, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnych prac badawczo-rozwojowych. Projekty miały być tworzone tylko po to, aby uzyskać dofinansowanie.

"Po otrzymaniu grantów pieniądze były przelewane na konta innych podmiotów pod pozorem fikcyjnych transakcji, potwierdzanych fałszywymi fakturami VAT lub wypłatami wynagrodzeń. Następnie środki były wypłacane w gotówce, aby ukryć ich przestępne pochodzenie" - przekazała prokuratura.

>>> Przez wyłudzenia stracili ponad trzy miliony złotych. CBA zatrzymało pięć osób

Zdaniem śledczych oskarżeni wyłudzili z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kwotę niemal 3,5 miliona złotych, przy czym usiłowali wyłudzić niemal 36,5 miliona złotych.

Jeden z oskarżonych przyznał się do winy i w związku z tym prokuratura złożyła wniosek o wydanie wobec oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Jednocześnie Prokuratura Regionalna w Warszawie kontynuuje postępowanie wobec 34 podejrzanych, w tym Hanny S. - byłej Zastępczyni Dyrektora NCBiR w latach 2022-2023. Śledczy planują w najbliższym czasie skierować w tej sprawie kolejne akty oskarżenia.

Śledztwo w sprawie wyłudzeń w NCBiR

W połowie stycznia skierowano pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie, którym objęto 33 osoby. Oskarżeni od czerwca 2022 r. do stycznia 2024 r. wyłudzili z NCBiR-u niemal 5 mln zł, a usiłowali wyłudzić niemal 43 mln zł.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w NCBiR prowadzi również Prokuratura Europejska (EPPO). Postępowanie dotyczy podejrzenia nadużyć finansowych związanych z projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a także korupcji i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.

Od 2023 roku trwa wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe". Organizatorem konkursu było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję instytucji pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

>>> Miliony na fikcyjne innowacje. Jest akt oskarżenia w aferze NCBR

Według ustaleń śledczych, funkcjonariusz publiczny nadzorujący instytucję pośredniczącą w przyznawaniu dofinansowań - NCBiR - miał bezprawnie wpływać na ocenę i wybór projektów, naruszając zasady bezstronności i równego traktowania.

EPPO poinformowała, że jeden z projektów, który uzyskał najwyższe dofinansowanie w wysokości ok. 28,9 mln euro (123 mln zł), miał zawierać sfałszowane dokumenty oraz zawyżone koszty personelu. Według śledczych projekt nie mógł zostać zrealizowany w terminie przewidzianym w konkursie.

W ramach prowadzonego postępowania śledczy badają wątek możliwych nadużyć finansowych przy wyborze i realizacji projektów, gdzie pula środków publicznych do rozdysponowania wynosiła ponad 811 mln zł.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Narodowe Centrum Badań i RozwojuProkuratura
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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