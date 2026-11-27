Kolejna odsłona sporu o rachunki Trybunału Konstytucyjnego. NBP zwrócił się do prokuratury
Warszawski oddział Narodowego Banku Polskiego zwrócił się w piątek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wystąpienie z pozwem, który ma rozstrzygnąć, kto może dysponować rachunkami Trybunału Konstytucyjnego.
NBP: uchwała rządu nie rozwiązała problemu rachunków TK
Rada Ministrów podjęła w środę uchwałę, w której zobowiązuje premiera i ministra finansów do "adekwatnych działań w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego", która - według rządu - ma otworzyć drogę do otwarcia rachunku NBP w Banku Gospodarstwa Krajowego. Oddział banku centralnego stwierdził jednak, że dokument ten nie rozwiązał sprawy. Zdaniem NBP ustawa o finansach publicznych nakazuje instytucjom takim jak TK realizować wydatki z rachunku bieżącego.
"Z powyższych względów konieczne stało się niniejsze wystąpienie do prokuratury, aby w trybie pilnym zainicjowała postępowanie sądowe, do którego niewątpliwie ma legitymację, w celu uzyskania stosownego zabezpieczenia, a następnie prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd, kto jest uprawniony do działania w imieniu Trybunału Konstytucyjnego w zakresie składania zleceń płatniczych w odniesieniu do rachunków bankowych tego posiadacza prowadzonych w NBP" - wskazał w piśmie do prokuratury oddział NBP.
Zablokowane rachunki bankowe Trybunału Konstytucyjnego
O wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych dotyczących rachunków TK bank centralny poinformował w zeszłym tygodniu. Przedstawił wtedy stanowisko, w którym wskazał, że 2 listopada 2026 r. Bogdan Święczkowski złożył w NBP oświadczenie dotyczące reprezentacji TK (wskazał osoby uprawnione) w relacjach z NBP w związku z realizacją umowy rachunku bankowego. Jednocześnie 6 listopada 2026 r. zostały przekazane do NBP dokumenty, podpisane przez Annę Korwin-Piotrowską, wskazujące na inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami na rachunkach bankowych TK prowadzonych przez NBP.
Bank centralny uznał w związku z tym, że doszło do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów, dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK i pod koniec minionego tygodnia skierował pisma do Bogdana Święczkowskiego i Anny Korwin-Piotrowskiej, wzywając ich do sądowego rozstrzygnięcia, kto może reprezentować Trybunał Konstytucyjny i dysponować jego pieniędzmi, a następnie udostępnił te pisma opinii publicznej.
Narodowy Bank Polski nie poinformował jednak, że wcześniej, w środę 18 listopada, to Anna Korwin-Piotrowska skierowała do banku centralnego pismo z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie jej, "kto i na jakiej podstawie prawnej podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich zleceń płatniczych".
23 listopada kierująca Trybunałem Konstytucyjnym Anna Korwin-Piotrowska wezwała NBP do odblokowania rachunków TK, wskazując siebie jako osobę umocowaną do takich dyspozycji. Pismo w analogicznej kwestii skierował do NBP pełnomocnik prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, twierdząc, że to on jest osobą uprawnioną.