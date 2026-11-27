Z kraju Kolejna odsłona sporu o rachunki Trybunału Konstytucyjnego. NBP zwrócił się do prokuratury Oprac. Paulina Karpińska |

Siemoniak: rząd znajdzie sposób na to, żeby Trybunał Konstytucyjny był finansowany". Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Warszawski oddział Narodowego Banku Polskiego zwrócił się w piątek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wystąpienie z pozwem, który ma rozstrzygnąć, kto może dysponować rachunkami Trybunału Konstytucyjnego.

Dowiedz się więcej: Finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jest decyzja premiera TVN24

NBP: uchwała rządu nie rozwiązała problemu rachunków TK

Rada Ministrów podjęła w środę uchwałę, w której zobowiązuje premiera i ministra finansów do "adekwatnych działań w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego", która - według rządu - ma otworzyć drogę do otwarcia rachunku NBP w Banku Gospodarstwa Krajowego. Oddział banku centralnego stwierdził jednak, że dokument ten nie rozwiązał sprawy. Zdaniem NBP ustawa o finansach publicznych nakazuje instytucjom takim jak TK realizować wydatki z rachunku bieżącego.

"Z powyższych względów konieczne stało się niniejsze wystąpienie do prokuratury, aby w trybie pilnym zainicjowała postępowanie sądowe, do którego niewątpliwie ma legitymację, w celu uzyskania stosownego zabezpieczenia, a następnie prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd, kto jest uprawniony do działania w imieniu Trybunału Konstytucyjnego w zakresie składania zleceń płatniczych w odniesieniu do rachunków bankowych tego posiadacza prowadzonych w NBP" - wskazał w piśmie do prokuratury oddział NBP.

Dowiedz się więcej: Jest ruch rządu w sprawie konta Trybunału Konstytucyjnego

Zablokowane rachunki bankowe Trybunału Konstytucyjnego

O wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych dotyczących rachunków TK bank centralny poinformował w zeszłym tygodniu. Przedstawił wtedy stanowisko, w którym wskazał, że 2 listopada 2026 r. Bogdan Święczkowski złożył w NBP oświadczenie dotyczące reprezentacji TK (wskazał osoby uprawnione) w relacjach z NBP w związku z realizacją umowy rachunku bankowego. Jednocześnie 6 listopada 2026 r. zostały przekazane do NBP dokumenty, podpisane przez Annę Korwin-Piotrowską, wskazujące na inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami na rachunkach bankowych TK prowadzonych przez NBP.

Bank centralny uznał w związku z tym, że doszło do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów, dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK i pod koniec minionego tygodnia skierował pisma do Bogdana Święczkowskiego i Anny Korwin-Piotrowskiej, wzywając ich do sądowego rozstrzygnięcia, kto może reprezentować Trybunał Konstytucyjny i dysponować jego pieniędzmi, a następnie udostępnił te pisma opinii publicznej.

Narodowy Bank Polski nie poinformował jednak, że wcześniej, w środę 18 listopada, to Anna Korwin-Piotrowska skierowała do banku centralnego pismo z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie jej, "kto i na jakiej podstawie prawnej podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich zleceń płatniczych".

23 listopada kierująca Trybunałem Konstytucyjnym Anna Korwin-Piotrowska wezwała NBP do odblokowania rachunków TK, wskazując siebie jako osobę umocowaną do takich dyspozycji. Pismo w analogicznej kwestii skierował do NBP pełnomocnik prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, twierdząc, że to on jest osobą uprawnioną.